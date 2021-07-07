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В Азербайджане возросли поступления в бюджет по линии таможенных органов

В Азербайджане возросли поступления в бюджет по линии таможенных органов В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 2 038,236 млн манатов.
Финансы
7 июля 2021 г. 17:03
В Азербайджане возросли поступления в бюджет по линии таможенных органов
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В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 2 038,236 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 15,1% - до 557,546 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 4,7% - до 1 382,115 млн манатов, по акцизам выросли на 16,7% - до 77,827 млн манатов, по дорожному налогу - на 10,9% - до 20,746 млн манатов.

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