Поступления по виду страхования имущества от огня и других рисков в Азербайджане увеличились на 52%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане резко увеличились поступления по виду страхования имущества от огня и других рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, за январь-ноябрь сборы страховых компаний по указанному виду страхования составили 53 млн 670,8 тыс. манатов, что на 5,6% или 2 млн 847,2 тыс. манатов больше, чем в январе-октябре.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в этом сегменте страхования выросли на 18,452 млн манатов или 52,39%.

В январе-ноябре этого года выплаты по виду страхования имущества от огня и других рисков составили 2 млн 673,9 тыс. манатов. Это на 630,3 тыс. манатов или 30,84% больше показателя за январь-октябрь, 522,4, тыс. манатов или 24,28% - за январь-ноябрь 2017 года.