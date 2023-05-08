В Азербайджане возобновлены лицензии ряда страховых агентств и страховых брокеров

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновил действие лицензий, выданным 4 юридическим лицам на страховую деятельность.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновил действие лицензий, выданным 4 юридическим лицам на страховую деятельность.

Об этом сообщили Report в регулирующем органе.

Согласно информации, решение было принято 5 мая в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с законом ”О страховой деятельности". Это компании - ООО “Страховое агентство CİB", ООО “Страховое агентство Güvən", ООО “Страховой брокер Odlar Yurdu” и ООО “Ваш страховой брокер”.