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В Азербайджане возобновлены лицензии ряда страховых агентств и страховых брокеров

В Азербайджане возобновлены лицензии ряда страховых агентств и страховых брокеров Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновил действие лицензий, выданным 4 юридическим лицам на страховую деятельность.
Финансы
8 мая 2023 г. 16:40
В Азербайджане возобновлены лицензии ряда страховых агентств и страховых брокеров

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновил действие лицензий, выданным 4 юридическим лицам на страховую деятельность.

Об этом сообщили Report в регулирующем органе.

Согласно информации, решение было принято 5 мая в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с законом ”О страховой деятельности". Это компании - ООО “Страховое агентство CİB", ООО “Страховое агентство Güvən", ООО “Страховой брокер Odlar Yurdu” и ООО “Ваш страховой брокер”.

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