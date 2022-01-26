В Азербайджане возобновлено действие лицензий 6 страховых агентов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о возобновлении действия лицензии страхового агента, выданной 6 физическим лицам.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о возобновлении действия лицензии страхового агента, выданной 6 физическим лицам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, указанное решение было принято 25 декабря в соответствии со статьей 111.1 закона "О страховой деятельности". Отмечается, что страховые агенты устранили обстоятельства, послужившие основанием для приостановления действия их лицензии.

В то же время ЦБА сроком на 3 месяца приостановил действие лицензий 18 страховых агентов - физических лиц в связи с нарушениями требований закона "О страховой деятельности".