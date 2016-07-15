​В Азербайджане возникли проблемы с финансированием выданных по гослинии ипотечных кредитов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В финансировании свыше 500 ипотечных кредитов, выданных по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) при Центробанке Азербайджана (ЦБА), возникли проблемы. Об этом сообщает Report со ссылкой на АИФ.

Так, до сегодняшнего дня уполномоченными кредитными организациями АИФ – коммерческими банками выдано 17 997 ипотечных кредитов, из них 17 477 профинансировано фондом.

Иными словами, банки пока не смогли получить от АИФ деньги за 520 кредитов, выданных за счет собственных средств. С учетом того, что средняя сумма ипотечных кредитов, выданных по государственной линии, составляет 40 тыс. манатов, фонд должен выдать кредитным организациям примерно 20 млн. манатов.

В АИФ прокомментировали Report данный вопрос, отметив что задержка финансирования не зависит от фонда и подобная ситуация сложилась в связи с тем, что банки не соблюдают условия кредитования: "Иногда банки неверно определяют сроки кредитования. При выдаче кредита следует учесть, что дата окончания кредитования должна совпадать с достижением пенсионного возраста заемщика. Фонд ориентируется на точные расчеты. Некоторые банки выдают кредиты на сумму, не соответствующую ежемесячным доходам и платежеспособности заемщика. Мы не рефинансируем эти кредиты. В итоге, они становятся проблемой банков. Порою банки не требуют всех необходимых документов у граждан".

"Иногда банки не требуют всех необходимых документов у граждан. Тем не менее, это технический вопрос, который в большинстве случаев находит решение", - сообщили в фонде.