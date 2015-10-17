​В Азербайджане возможно внедрение новых видов налогов - МНЕНИЕ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в следующем году ожидается расширение базы налоговых поступлений. Это подтверждается рядом моментов, которые подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2015 года и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев заявил, что налоговые и таможенные органы должны работать прозрачно и эффективно, в этом случае они могут собрать в бюджет больше средств: "Имеются такие возможности, ресурсы. Налоговым и таможенным органам было поручено, чтобы в следующем году они определили эти ресурсы и собрали дополнительные средства в бюджет. Конечно же, налоговая база должна быть расширена. Мы все прекрасно знаем, что возможности достаточно широкие".

Аналитическая группа Report исследовала дополнительные источники налогообложения в странах мира. Во многих странах Европы, в том числе и в Турции, существует налог на роскошь и товары люксовой категории. Например, Франция с целью покрытия дефицита бюджета в 2013-2014 годах ввела налог в размере 75% на годовой доход юридических и физических лиц свыше 1 млн. евро. Турция применяет специальный налог на товары люксовой категории. Как известно из мировой практики, во времена глобальных кризисов, в основном, повышается налоговая нагрузка богатых классов. Это предотвращает дополнительную налоговую нагрузку на класс малых и средних предпринимателей.

Азербайджан, исходя из практики развитых стран, может ввести следующие новые виды налогов:

1. Налог на недвижимость с владельцев вилл, а также квартир общей площадью свыше 200 кв. метров в многоквартирных домах. Налоговые ставки должны отличаться в черте города и за его пределами;

2. Высокий налог на товары люксовой категории, в частности, импортируемые из-за рубежа дорогие товары. К ним можно отнести дорогие часы, брендовые ювелирные изделия, аксессуары;

3. Дополнительный налог на автомобили с объемом двигателя свыше 4000 куб.см;

4. Дополнительные таможенные и налоговые пошлины на ввозимые товары, если внутри страны имеется их производство;

5. Ввозимая из-за рубежа дорогая алкогольная продукция, сигареты и т.д.