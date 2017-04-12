В Азербайджане возможно создание еще одной инвестиционной компании

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ ООО Brokdil-Az может сменить организационно-правовую форму и возобновить деятельность на фондовом рынке в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг", вступившим в силу 15 июля 2015 года.

Об этом сообщил Report директор компании и одновременно директор департамента казначейства ОАО AtaBank Фаик Бахшиев.

“Мы стараемся возобновить деятельность компании”, - сказал он.

Напомним, что Brokdil-Az был создан в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 71,2 млн манатов. Срок действия лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность, управление активами истек в конце 2015 года.