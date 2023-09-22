В Азербайджане возместили свыше 17,2 млн манатов НДС за приобретенное имущество

На сегодняшний день в Азербайджане на основе 4 761 заявки о возмещении части НДС при покупке жилых и нежилых помещений гражданам выплачено 17,2 млн манатов.

На сегодняшний день в Азербайджане на основе 4 761 заявки о возмещении части НДС при покупке жилых и нежилых помещений гражданам выплачено 17,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

В госслужбе заявили, что в ряде случаев граждане указывают в заявках неправильные банковские реквизиты, или реквизиты счетов, зарегистрированных на имена других людей. Это в свою очередь создает проблемы при возмещении части НДС за приобретенное имущество.

25 мая 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ "О правилах и условиях возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые помещения у лиц, занимающихся строительством".

В рамках реализации указа в Налоговом управлении был создан интернет-портал (https://new.e-taxes.gov.az/eportal/az/login/) для внесения электронных квитанций и подачи заявлений покупателями.