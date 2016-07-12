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    ​В Азербайджане возьмут под контроль денежные переводы посредством банков

    Представлена форма отчета по денежным переводам физических и юридических лиц

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обратилась к коммерческим банкам Азербайджана. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

    По информации, обращение сделано от имени генерального исполнительного директора ПНФР Ибрагима Алышова и директора департамента по надзору за банковской деятельностью Имрана Мамедова. В нем говорится, что Палата утвердила форму отчета по денежным переводам резидентов и нерезидентов - физических и юридических лиц. Отчет ежемесячно должен предоставляться в Палату.

    В связи с этим сегодня в 14:30 в административном здании ПНФР состоится встреча с представителями соответствующих структур банков.

    Отметим, что отчет предусматривает предоставление информации о денежных переводах в связи с экспортом и импортом товара, аккредитивами и предоплатами, услугами, доходами и расходами, текущими трансфертами, трансфертами капитала, инвестициями, соглашениями о долевом распределении добычи. 

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