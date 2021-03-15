В Азербайджане восстановлены права 392 вкладчиков

По сектору ценных бумаг составлено 43 протокола об административных правонарушениях

В 2020 году в Центральный банк Азербайджана поступило 18 133 обращения от потребителей и инвесторов.

Из них 15 655 обращений относятся к банковскому сектору, 2 262 - к страховому сектору, а 216 - к сектору ценных бумаг, сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Всего за год субъектам контроля было дано 372 обязательных к исполнению указания. Из них 186 - в банковском секторе, 117 - в страховом секторе, 69 - в секторе ценных бумаг.

В результате приняты соответствующие меры по возврату 59 гражданам части компенсации в 92,8 тыс. манатов в соответствии с указом от 28 февраля 2019 года "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц", снятию залога с недвижимого и движимого имущества по обращениям 19 граждан, восстановлены нарушенные права 392 вкладчиков, обратившихся в ЦБА.

Вместе с тем, в 2020 году удалось выплатить пострадавшим лицам страховые выплаты в размере 1 млн манатов. По сектору ценных бумаг составлено 43 протокола об административных правонарушениях.