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В Азербайджане восстановлены лицензии трех страховых агентств и страхового брокера

В Азербайджане восстановлены лицензии трех страховых агентств и страхового брокера Центральный банк Азербайджана восстановил лицензии, выданные ООО "Страховое агентство AZ Group", Çətir Sığorta Agentliyi, Qarant Sığorta Agenti и ЗАО Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri на осуществление страховой посреднической деятельности.
Финансы
14 июля 2023 г. 19:00
В Азербайджане восстановлены лицензии трех страховых агентств и страхового брокера

Центральный банк Азербайджана восстановил лицензии, выданные ООО "Страховое агентство AZ Group", Çətir Sığorta Agentliyi, Qarant Sığorta Agenti и ЗАО Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri на осуществление страховой посреднической деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, соответствующее решение было принято сегодня в соответствии с законом "О страховой деятельности". Лицензии восстановлены в связи с устранением страховыми брокерами недочетов, ставших причиной приостановления действия лицензии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 sığorta agentliyinin və 1 sığorta brokerinin lisenziyasının qüvvəsi bərpa edilib

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