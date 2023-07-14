В Азербайджане восстановлены лицензии трех страховых агентств и страхового брокера

Центральный банк Азербайджана восстановил лицензии, выданные ООО "Страховое агентство AZ Group", Çətir Sığorta Agentliyi, Qarant Sığorta Agenti и ЗАО Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri на осуществление страховой посреднической деятельности.

Центральный банк Азербайджана восстановил лицензии, выданные ООО "Страховое агентство AZ Group", Çətir Sığorta Agentliyi, Qarant Sığorta Agenti и ЗАО Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri на осуществление страховой посреднической деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, соответствующее решение было принято сегодня в соответствии с законом "О страховой деятельности". Лицензии восстановлены в связи с устранением страховыми брокерами недочетов, ставших причиной приостановления действия лицензии.