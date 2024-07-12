В Азербайджане во втором квартале финансовый поток увеличился почти на 19%

Во втором квартале текущего года в Азербайджане финансовый поток составил 26,5 млрд манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале текущего года в Азербайджане финансовый поток составил 26,5 млрд манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, секторами экономической деятельности с наибольшей долей в общих поступлениях в прошлом квартале были государственное управление и оборона (27,9%), оптовая и розничная торговля (15,1%) и строительство (11,7%).

За последний год больше всего способствовали увеличению доходов такие сферы экономической деятельности, как государственное управление и оборона (рост на 1,6 млрд манатов) и строительство (рост на 722,8 млн манатов).