В Азербайджане вновь увеличились проблемные кредиты

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 апреля 2017 года составил 1 590,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов по сравнению с показателем на 1 марта увеличился на 2,2%, на начало года - 8%, в годовом исчислении - на 19,9%.

Отметим, что на конец марта доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 10,2%, на начало года это соотношение составило 9%, на конец марта 2016 года - 6,7%.