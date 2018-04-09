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    В Азербайджане вновь снижена учетная ставка

    Параметры процентного коридора в очередной раз будут обсуждены 14 июня этого года
    © Report

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 13% до 11%, а верхнего и нижнего пределов процентного коридора на уровне +/- 3%.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

    Напомним, что Правление ЦБА 12 февраля 2018 года приняло решение о снижении учетной ставки с 15% до 13%, верхнего предела процентного коридора - с 18% до 16%, нижнего предела - с 10% до 8%.

    Параметры процентного коридора в очередной раз будут обсуждены 14 июня этого года.

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