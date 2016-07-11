​В Азербайджане вновь растет количество банкоматов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Общее количество банкоматов в Азербайджане в месячном исчислении выросло на 20 единиц (+0,78%) , с начала года сократилось на 121 единицу (-4,49%) и на 1 июня составило 2 573 ATM.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, 1 421 или 55,2% банкоматов распределено в Баку, 1 152 или 44,8% - по регионам. В мае в столице установлено 9, в регионах - 11 новых банкоматов.

По сравнению с началом года в столице наблюдается сокращение количества банкоматов на 81 единицу или 5,39%, в регионах - на 40 единиц или 3,36%.

Согласно отчету, на 1 июня этого года на каждые 3,8 тыс. человек населения приходился один банкомат. В начале года этот показатель был равен 3,6 тыс.человек/банкомат.