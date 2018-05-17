В Азербайджане вновь организуют отбор социального жилья

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В связи с большим количеством посещений и проведенных операций на портале "Электронное правительство" и техническими трудностями некоторых граждан при использовании электронной подписи в процессе первой продажи квартир, начавшейся 07.05.2018, портал был перегружен, многие лица, имеющие право льготного приобретения квартир, столкнулись с проблемой входа в систему.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства жилищного строительства.

В то же время из-за ошибок в системе "Льготное жилье" 1963 сумевшим попасть в систему гражданам были разосланы ложные уведомления. Из них 260 человек смогли подписать и подтвердить отбор жилья, 1703 человека из-за технических проблем не сумели завершить процесс.

В связи с этим из-за технических неполадок была нарушена очередность процедуры электронной подписи и отбора квартир.

Для расследования причин возникновения технических проблем в Госагентстве жилищного строительства была создана соответствующая комиссия.

По итогам проведенного комиссией расследования, а также на основе отзывов и отчетов стало известно, что в результате временной недоступности портала "Электронное правительство" из-за массовости посещений и наличия технических ошибок в системе "Льготное жилье" при первой продаже возможности отбора квартир были неравными для пользователей.

С учетом этого результаты отбора жилья от 07.05.2018 года были аннулированы.

С целью продажи подведомственных агентству квартир в справедливых, прозрачных и равных условиях отбор 260 квартир, расположенных в зданиях номер 1, 2, 3 и 4 Ясамальского жилого комплекса, будет организован еще раз.

Информация о дате отбора квартир будет предоставлена дополнительно.