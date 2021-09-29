В Азербайджане вновь начал расширяться сектор микрофинансирования

Количество микрофинансовых организаций в Азербайджане вновь начало расти.

Количество микрофинансовых организаций в Азербайджане вновь начало расти.

Как сообщает Report, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с начала этого года выдал лицензии 4 небанковским кредитным организациям (Optimal Finance, Azkredit, Nas Project и Azfinans) и 2 кредитным союзам (Zirve и Total Finans), аннулировал лицензию одного кредитного союза (Mikro Maliyyе).

В этом году созданы, но еще не успели получить лицензии, две НКО (FNC и Fincapital). Сложившаяся ситуация дает основание полагать, что в Азербайджане наблюдается рост интереса к микрофинансовому сектору, оживление в этой сфере. Это мнение разделяет и исполнительный директор Общественного объединения" Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" (AMFA) Жаля Гаджиева. По ее словам, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19), постепенно преодолевается. Это повышает экономическую активность, и микрофинансовый сектор также участвует в этом процессе.

"ЦБА заинтересован в том, чтобы на финансовом рынке, наряду с банками, принимали участие и НКО. Выдача новых лицензий является показателем растущей роли микрофинансовых организаций. Сегодня основная клиентская база этих кредитных организаций находится в сельской местности. А покупателями сельскохозяйственной продукции являются в основном рестораны и кафе. Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), негативно отразились на деятельности этого сектора. Но все трудности носят временный характер. Большинство ограничений уже сняты. Бизнес постепенно восстанавливается, а спрос на продукцию аграрного сектора растет. К нам уже поступают заявки о кредитовании новых отраслей. К тому же эти люди более опытны в управлении рисками, это необходимый микрофинансовым организациям клиентский контингент. Удовлетворение кредитных запросов таких клиентов, в конечном счете, положительно влияет на качественные показатели кредитного портфеля НКО", - отметила Гаджиева.

При этом, по ее словам, имеющиеся ресурсы позволяют удовлетворить потребность в кредите лишь постоянных клиентов: "Для работы с новыми клиентами нужны дополнительные средства в национальной валюте. Сегодня привлечение небанковскими кредитными организациями заемных средств в манатах на рынке ценных бумаг является одним из альтернативных источников финансирования. Средства, привлеченные посредством эмиссии облигаций, являются не только дешевыми, но и более доступными и менее рискованными. То есть долг, взятый в иностранной валюте, надо вернуть в той же валюте. А изменения курса, наблюдаемый во время девальвации, имеет очень серьезные последствия. В связи с этим привлечение средств в национальной валюте для расширения ареала кредитования в настоящее время является приоритетом для НКО".