​В Азербайджане вновь будет рассмотрен вопрос дотации

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Запланированные в Азербайджане мероприятия по повторному рассмотрению и ограничению налоговых льгот не затронут субъекты малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения пакета бюджета на 2016 год.

Министр отметил, что, напротив, в секторе торговли, общественного питания и строительства осуществляют деятельность многочисленные предприниматели, для которых предусмотрены некоторые предложения относительно упрощения налоговой системы.

С.Шарифов также отметил, что сейчас в центре внимания находится вопрос об увеличении поступлений с платных услуг, который решается совместно с министерством налогов.

По словам министра, вновь будет рассмотрен вопрос дотаций государственным организациям на будущий год.