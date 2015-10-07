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    ​В Азербайджане вновь будет рассмотрен вопрос дотации

    Министр: Существуют некоторые предложения относительно упрощения налоговой системы

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Запланированные в Азербайджане мероприятия по повторному рассмотрению и ограничению налоговых льгот не затронут субъекты малого и среднего предпринимательства". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения пакета бюджета на 2016 год.

    Министр отметил, что, напротив, в секторе торговли, общественного питания и строительства осуществляют деятельность многочисленные предприниматели, для которых предусмотрены некоторые предложения относительно упрощения налоговой системы.

    С.Шарифов также отметил, что сейчас в центре внимания находится вопрос об увеличении поступлений с платных услуг, который решается совместно с министерством налогов.

    По словам министра, вновь будет рассмотрен вопрос дотаций государственным организациям на будущий год. 

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