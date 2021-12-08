В Азербайджане вносятся поправки в закон “О государственном долге”

10:19

Если платежи по возврату основной суммы государственного долга в Азербайджане будут обеспечены за счет привлеченного в течение текущего бюджетного года государственного займа, то часть этих платежей, превышающая расходы, предусмотренные государственным бюджетом на обслуживание государственного долга в этом году, не будет отнесена к расходам госбюджета.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О государственном долге".

Кроме того, понятие “целевой бюджетный фонд в составе государственного бюджета” в тексте закона будет заменено на “государственный внебюджетный фонд, учрежденный без образования юридического лица”.

Также, согласно предлагаемому дополнению к закону, верхний предел расходов фонда обеспечения государственного долга и обязательств не может быть выше остатка этого фонда на начало бюджетного года и суммы средств, поступающих в течение года.