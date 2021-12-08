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В Азербайджане вносятся поправки в закон “О государственном долге”

В Азербайджане вносятся поправки в закон “О государственном долге” 10:19
Финансы
8 декабря 2021 г. 10:40
В Азербайджане вносятся поправки в закон “О государственном долге”

Если платежи по возврату основной суммы государственного долга в Азербайджане будут обеспечены за счет привлеченного в течение текущего бюджетного года государственного займа, то часть этих платежей, превышающая расходы, предусмотренные государственным бюджетом на обслуживание государственного долга в этом году, не будет отнесена к расходам госбюджета.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел свое отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О государственном долге".

Кроме того, понятие “целевой бюджетный фонд в составе государственного бюджета” в тексте закона будет заменено на “государственный внебюджетный фонд, учрежденный без образования юридического лица”.

Также, согласно предлагаемому дополнению к закону, верхний предел расходов фонда обеспечения государственного долга и обязательств не может быть выше остатка этого фонда на начало бюджетного года и суммы средств, поступающих в течение года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Dövlət borcu haqqında” qanun dəyişdirilir

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