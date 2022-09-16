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В Азербайджане внесут поправки в бюджетное законодательство

В Азербайджане внесут поправки в бюджетное законодательство В Азербайджане подготовлен законопроект о внесении поправок в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О счетной палате".
Финансы
16 сентября 2022 г. 15:58
В Азербайджане внесут поправки в бюджетное законодательство

В Азербайджане подготовлен законопроект о внесении поправок в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О счетной палате".

Как передает Report, документ был обсужден на первом заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике осенней сессии 2022 года.

Было отмечено, что законопроект подготовлен с целью исполнения закона "О внесении поправок в закон "О бюджетной системе" от 24 декабря 2021 года. По документу, подразумевается из закона "О бюджетной системе" удалить понятие "совокупный финансовый баланс", в соответствии со статьей 7 закона уточнить статью 15.4. Отмечается, что Фонд страхования от безработицы по статусу является государственным внебюджетным фондом учрежденным без создания юридического лица, ввиду чего в статью 20 закона "О страховании от безработицы" предлагается соответствующая поправка.

Доведено до сведения, что Счетная палата дает заключение на проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, предусмотренных статьей 1.1.31-1 закона "О бюджетной системе", и на годовые отчеты об исполнении государственных внебюджетных фондов. К ним относятся Государственный нефтяной фонд, Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения и Фонд страхования от безработицы. Изменения, связанные с требованием данного закона, отражены в соответствующих статьях закона "О счетной палате".

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