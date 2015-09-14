​В Азербайджане внесены новые предложения относительно страхования автомобилей

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ При организации Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) состоялась встреча с участием представителей Государственной службы страхового надзора и 21 актуария из действующих в стране страховых компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, в ходе встречи состоялись обсуждения относительно тарифов на добровольное страхование автомобилей. Представители службы отметили, что при расчете тарифов по данному виду страхования следует принимать во внимание требования инструкции "О порядке ведения актуарных расчетов". Каждый ответственный актуарий при расчете тарифа на КАСКО должен руководствоваться этим. В случае если будет рассчитан тариф ниже установленного с учетом конкурентоспособности на рынке страхования автомобилей, необходимо будет объяснить причины этих расчетов.

В ходе обсуждений отмечено, что за несоблюдение указанных требований актуарии будут привлекаться к ответственности.