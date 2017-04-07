Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены изменения в закон "О банках".

Как сообщает Report, целью изменений является создание юридической базы для решения проблем банков, потерявших платежеспособность. В этих рамках с целью улучшения финансового положения кредитных организаций планируется осуществление административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур.

Кроме того, с целью отстранения от финансового рынка потерявших платежеспособность или столкнувшихся с такой опасностью банков своевременно и с малыми потерями изменение подразумевает их продажу надзирающим органом инвестору, объединение с другими банками, передачу активов и обязательств "банку-мосту", продажу "банка-моста" инвестору, а также ликвидацию потерявшего платежеспособность банка.

Изменение принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли меджлиса.

Отметим, что в обсуждениях принял участие председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы.