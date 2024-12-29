В Азербайджане внесены изменения в "Правила составления и исполнения госбюджета"

15:29

Кабинет министров внес изменения в "Правила составления и исполнения государственного бюджета", утвержденные постановлением от 24 мая 2004 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно изменениям, Министерство экономики Азербайджана до 10 января должно предоставлять президенту страны предложения по распределению средств на государственные капитальные вложения в госбюджете на очередной год.

До сих пор данный вопрос решался Кабинетом министров до конца января.