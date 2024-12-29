О нас

В Азербайджане внесены изменения в "Правила составления и исполнения госбюджета"

В Азербайджане внесены изменения в "Правила составления и исполнения госбюджета" 15:29
Финансы
29 декабря 2024 г. 15:43
В Азербайджане внесены изменения в Правила составления и исполнения госбюджета

Кабинет министров внес изменения в "Правила составления и исполнения государственного бюджета", утвержденные постановлением от 24 мая 2004 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно изменениям, Министерство экономики Азербайджана до 10 января должно предоставлять президенту страны предложения по распределению средств на государственные капитальные вложения в госбюджете на очередной год.

До сих пор данный вопрос решался Кабинетом министров до конца января.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan approves changes in rules for preparation and execution of state budget
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” dəyişib

Другие новости из категории

Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
29 декабря 2024 г. 14:30
Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе О госпошлине
Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе "О госпошлине"
29 декабря 2024 г. 12:50
Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз
Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз
29 декабря 2024 г. 12:20
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%
29 декабря 2024 г. 10:48
В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам
В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам
29 декабря 2024 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)
29 декабря 2024 г. 09:19
Обнародована смета расходов на управление ГНФАР в следующем году
Обнародована смета расходов на управление ГНФАР в следующем году
28 декабря 2024 г. 18:45
В следующем году ГНФАР получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов
В следующем году ГНФАР получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов
28 декабря 2024 г. 18:33
Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам
Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам
28 декабря 2024 г. 18:12
Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР
Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР
28 декабря 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi