В Азербайджане внесены изменения в безналичные расчеты по НДС для налогоплательщиков

В Азербайджане внесены изменения в безналичные расчеты по НДС для налогоплательщиков

В Азербайджане внесены изменения в безналичные расчеты по НДС для налогоплательщиков.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров подписал соответствующее постановление о внесении изменений в "Правила проведения выездных налоговых проверок".

Согласно новым требованиям, налогоплательщики, зарегистрированные для целей НДС, а также лица, занимающиеся торговлей и общественным питанием, у которых объем налогооблагаемых операций за любой месяц последовательного 12-месячного периода превышает 200 тысяч манатов, должны проводить расчеты на сумму свыше 2% от оборота предыдущего месяца (включая НДС) только в безналичной форме.

Для остальных налогоплательщиков расчеты на общую сумму свыше 15 тысяч манатов в течение календарного месяца должны осуществляться только в безналичной форме.

Новые поправки также предусматривают контроль за безналичной оплатой сборов за услуги и других платежей, перечисляемых муниципалитетам.

Кроме того, отмечается, что если 2% от оборота за предыдущий месяц по предоставленным товарам, работам и услугам составляет менее 30 тысяч манатов, то в этом месяце расчеты на общую сумму свыше 30 тысяч манатов должны проводиться только безналично. Если же этот показатель превышает 50 тысяч манатов, то безналичными должны быть расчеты на сумму свыше 50 тысяч манатов.