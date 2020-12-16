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В Азербайджане внесена поправка в единую бюджетную классификацию

В Азербайджане внесена поправка в единую бюджетную классификацию Кабинет министров внес изменение в решение от 11 октября 2018 года” Об утверждении единой бюджетной классификации"
Финансы
16 декабря 2020 г. 17:42
В Азербайджане внесена поправка в единую бюджетную классификацию

Кабинет министров внес изменение в решение от 11 октября 2018 года” Об утверждении единой бюджетной классификации".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Целью изменения является приведение единой бюджетной классификации в соответствие с изменениями, внесенными в закон “О медицинском страховании”. Так, в доходной части классификации слова “социальные отчисления” заменены словами "отчисления социальные и на обязательное медицинское страхование”, отменены некоторые параграфы, добавлены вспомогательные разделы.

Согласно поправке, эти отчисления подразделяются на отчисления на социальное обеспечение, на социальные нужды, на страхование по безработице и на обязательное медицинское страхование в зависимости от реализуемых государством социальных программ.

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