В Азербайджане внедряют систему мгновенных платежей

Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.

Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом глава департамента ЦБА Кямала Гурбанова сказала на пресс-конференции.

“В следующем месяце мы представим эту систему общественности в выбранных в рамках пилотного проекта банках. Система мгновенных платежей будет отличаться от существующих сегодня в стране платежных систем и позволит сторонам осуществлять операции в режиме 7/24/365”, - отметила она.