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В Азербайджане внедряют систему мгновенных платежей

В Азербайджане внедряют систему мгновенных платежей Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.
Финансы
30 июля 2020 г. 12:59

Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом глава департамента ЦБА Кямала Гурбанова сказала на пресс-конференции.

“В следующем месяце мы представим эту систему общественности в выбранных в рамках пилотного проекта банках. Система мгновенных платежей будет отличаться от существующих сегодня в стране платежных систем и позволит сторонам осуществлять операции в режиме 7/24/365”, - отметила она.

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