В Азербайджане внедрят новый инструмент для расширения доступа реального сектора к финансовым ресурсам

13:18 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 1 августа начнет применение 3-летней программы, предоставляющей доступ к новому финансовому инструменту для банков и небанковских кредитных организаций (НБКО).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 1 августа начнет применение 3-летней программы, направленный на обеспечение доступа к новому финансовому инструменту со стороны банков и небанковских кредитных организаций (НБКО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках этой программы средства, привлеченные банками и НБКО от финансовых организаций, являющихся нерезидентами, после конвертации в манаты будут хеджированы финансовым инструментом, предоставляемым со стороны ЦБА. Хеджированные средства будут направлены на финансирование субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, семейно-сельских хозяйств и самозанятого населения посредством кредитов и лизинга.

"В последнее время благоприятная среда, созданная за счет реформ в области укрепления макроэкономической стабильности, усиления трансмиссии денежно-кредитной политики и регулирования финансового сектора, заложила основу для применения программы, которая будет способствовать финансовой доступности", - подчеркивает регулятор.

ЦБ отмечает, что реализованные стратегические инициативы дали основание международным рейтинговым агентствам повысить суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня, а также прогнозировать положительную динамику на последующий период. На фоне роста суверенного рейтинга страны укрепление финансовой устойчивости кредитных организаций также положительно влияет на рейтинговые действия. Таким образом, эта благоприятная среда расширяет возможности местных финансовых институтов привлекать средства с международных рынков. Для эффективного использования привлеченных ресурсов внутри страны и обеспечения устойчивого финансирования ЦБА счел необходимым поддержать их соответствующими финансовыми инструментами и принял решение о применении нового финансового механизма.

Программа также охватит средства, привлеченные в течение последних трех месяцев - до 1 августа - и уже использованные для финансирования указанных целевых групп. В этом случае банки и НБКО могут отменить существующие активные инструменты хеджирования и воспользоваться возможностью, предоставляемой ЦБА. При этом 50% экономии будет направлено на облегчение условий кредитования клиентов.

В целом, представленная программа будет поддерживать приток внешних финансовых ресурсов в экономику Азербайджана, расширяя возможности кредитных организаций заимствовать на внешних рынках.