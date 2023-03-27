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В Азербайджане вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов компенсации

В Азербайджане вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов компенсации На сегодняшний день Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил компенсации в размере 664 млн манатов вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, AtaBank и NBC Bank, лицензии которых были аннулированы в апреле-мае 2020 года.
Финансы
27 марта 2023 г. 16:54
В Азербайджане вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов компенсации

На сегодняшний день Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил компенсации в размере 664 млн манатов вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, AtaBank и NBC Bank, лицензии которых были аннулированы в апреле-мае 2020 года.

Об этом в интервью Report заявил заместитель исполнительного директора Фонда Акшин Джахангиров.

"В общей сложности вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов, 54 тысячи вкладчиков получили компенсации. Фонд выполнил 99% своих обязательств. Невыплаченным остался 1% по вкладам, владельцы которых находятся за границей или не обратились к нам по другим уважительным причинам", - добавил А.Джахангиров.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Azerbaijan pays 1.5B manats to depositors of closed banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2020-ci ildə bağlanmış bankların əmanətçilərinə kompensasiya ödənişi açıqlanıb

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