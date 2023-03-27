В Азербайджане вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов компенсации

На сегодняшний день Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил компенсации в размере 664 млн манатов вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, AtaBank и NBC Bank, лицензии которых были аннулированы в апреле-мае 2020 года.

На сегодняшний день Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил компенсации в размере 664 млн манатов вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, AtaBank и NBC Bank, лицензии которых были аннулированы в апреле-мае 2020 года.

Об этом в интервью Report заявил заместитель исполнительного директора Фонда Акшин Джахангиров.

"В общей сложности вкладчикам закрытых банков выплачено 1,5 млрд манатов, 54 тысячи вкладчиков получили компенсации. Фонд выполнил 99% своих обязательств. Невыплаченным остался 1% по вкладам, владельцы которых находятся за границей или не обратились к нам по другим уважительным причинам", - добавил А.Джахангиров.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.