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В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества 

В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества  В январе текущего года от приватизации госимущества в бюджет поступило 2,76 млн манатов, за счет сдачи в аренду госимущества - 4,54 млн манатов. Это соответственно на 9,5% и 97,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
21 февраля 2022 г. 18:09
В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества 

В январе текущего года от приватизации госимущества в бюджет поступило 2,76 млн манатов, за счет сдачи в аренду госимущества - 4,54 млн манатов. Это соответственно на 9,5% и 97,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана.

В прошлом месяце Госслужба провела пять приватизационных аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций девяти акционерных обществ, два малых государственных предприятия, 59 транспортных средств.

В прошлом месяце было заключено 147 новых договоров аренды, что в 4,6 раза больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar 2 dəfə artıb

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