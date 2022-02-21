В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества

В январе текущего года от приватизации госимущества в бюджет поступило 2,76 млн манатов, за счет сдачи в аренду госимущества - 4,54 млн манатов. Это соответственно на 9,5% и 97,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе текущего года от приватизации госимущества в бюджет поступило 2,76 млн манатов, за счет сдачи в аренду госимущества - 4,54 млн манатов. Это соответственно на 9,5% и 97,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана.

В прошлом месяце Госслужба провела пять приватизационных аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций девяти акционерных обществ, два малых государственных предприятия, 59 транспортных средств.

В прошлом месяце было заключено 147 новых договоров аренды, что в 4,6 раза больше в годовом сравнении.