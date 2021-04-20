В Азербайджане вдвое увеличилось число налогоплательщиков

Увеличение числа налогоплательщиков, состоящих на учете в качестве юридических лиц, произошло в основном за счет коммерческих организаций

На 1 апреля текущего года из 1 240 652 налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, 87,7% составляли физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 167 992 единицы или на 115,7%, из которых 94,6% - за счет физических лиц, 5,4% - за счет юридических лиц. Увеличение числа налогоплательщиков, состоящих на учете в качестве юридических лиц, произошло в основном за счет коммерческих организаций.

Впервые после 12-месячного периода снижения, наблюдавшегося с марта прошлого года, в марте текущего года наблюдался рост числа регистраций.

В I квартале текущего года государственную регистрацию прошли 2 714 коммерческих организаций. Из коммерческих структур 2 253 (83%) были зарегистрированы в электронном виде, а 461 (17%) - на бумажных носителях.

Количество юридических лиц, деятельность которых возобновилась в I квартале текущего года, составило 2 840 единиц. При этом число плательщиков НДС, деятельность которых активизировалась, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 6,4%. Количество юридических лиц, прекративших свою деятельность в I квартале 2021 года, сократилось на 19,5% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года – до 3 682 единицы. Число ставших пассивными плательщиков НДС снизилось на 18,8%.