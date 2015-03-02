​В Азербайджане в январе сократились банковские активы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Общий объем совокупных активов в банковской системе Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20,89% и к 1 февраля 2015 года составил 24,838 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, в месячном исчислении наблюдается сокращение совокупных активов банков на 1,4%.

Отметим, что за 2014 год наблюдался рост активов банковской системы на 23,53% и к началу текущего года их объем составил 25,183 млрд. манатов. Наблюдающийся до сентября прошлого года рост объема активов сменился их сокращением в этом месяце. Так, с начала года до сентября активы выросли на 15,51% и составили 23,547 млрд. манатов, к 1 октября 2015 года - сократились до 23,506 млрд. манатов. Затем темп роста восстановился.