О нас

В Азербайджане в январе гражданам вернули НДС почти на 21 млн манатов

В Азербайджане в январе гражданам вернули НДС почти на 21 млн манатов 11-27
Финансы
18 февраля 2025 г. 11:50
В Азербайджане в январе гражданам вернули НДС почти на 21 млн манатов

Потребителям в Азербайджане возвращено свыше 17,5 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2025 года в рамках программы "ƏDV geri al".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат налога осуществлялся за покупки в розничной торговле, сфере общественного питания и медицинские услуги, оплаченные безналичным и наличным способом.

Кроме того, в рамках программы потребителям в январе также возвращено более 3,4 млн манатов НДС за приобретенные в безналичной форме у застройщиков жилые и нежилые помещения.

Таким образом, в январе населению возвращено НДС на общую сумму 20,9 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi