В Азербайджане в январе гражданам вернули НДС почти на 21 млн манатов

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Потребителям в Азербайджане возвращено свыше 17,5 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2025 года в рамках программы "ƏDV geri al".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат налога осуществлялся за покупки в розничной торговле, сфере общественного питания и медицинские услуги, оплаченные безналичным и наличным способом.

Кроме того, в рамках программы потребителям в январе также возвращено более 3,4 млн манатов НДС за приобретенные в безналичной форме у застройщиков жилые и нежилые помещения.

Таким образом, в январе населению возвращено НДС на общую сумму 20,9 млн манатов.