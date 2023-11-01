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В Азербайджане на жилищное обеспечение военнослужащих будет выделено 35 млн манатов

В Азербайджане на жилищное обеспечение военнослужащих будет выделено 35 млн манатов В следующем году в Азербайджане из государственного бюджета планируется выделить 121,7 млн манатов на денежную компенсацию, выплачиваемую военнослужащим, не имеющим места жительства (включая военнослужащих, находящихся в запасе и в отставке) за наем жилог
Финансы
1 ноября 2023 г. 21:51
В Азербайджане на жилищное обеспечение военнослужащих будет выделено 35 млн манатов

В следующем году в Азербайджане из государственного бюджета планируется выделить 121,7 млн манатов на денежную компенсацию, выплачиваемую военнослужащим, не имеющим места жительства (включая военнослужащих, находящихся в запасе и в отставке) за наем жилого помещения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, планируется выделить средства в размере 35 млн манатов на обеспечение жильем и другие необходимые расходы военнослужащим, находящимся в запасе, отслужившим 20 и более лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il hərbçilərin mənzil təminatına 35 milyon manat ayrılacaq

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