В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета

В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета

В 2025 году только 5 из 67 городов и районов Азербайджана не смогут покрыть свои расходы за счет собственных доходов.

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В 2025 году только 5 из 67 городов и районов Азербайджана не смогут покрыть свои расходы за счет собственных доходов. Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год". Согласно документу, на покрытие расходов Джебраил, Ходжалы, Ходжавенда, Кельбаджара и Ярдымлы будут выделены средства из государственного бюджета в размере 5,287 млн манатов. Иными словами, 62 города и района не будут зависеть от бюджета и смогут финансировать расходы за счет своих доходов. Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram