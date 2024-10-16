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В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета

В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета В 2025 году только 5 из 67 городов и районов Азербайджана не смогут покрыть свои расходы за счет собственных доходов.
Финансы
16 октября 2024 г. 15:14
В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета

В 2025 году только 5 из 67 городов и районов Азербайджана не смогут покрыть свои расходы за счет собственных доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".

Согласно документу, на покрытие расходов Джебраил, Ходжалы, Ходжавенда, Кельбаджара и Ярдымлы будут выделены средства из государственного бюджета в размере 5,287 млн манатов.

Иными словами, 62 города и района не будут зависеть от бюджета и смогут финансировать расходы за счет своих доходов.

Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il 62 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

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