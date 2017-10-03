В Азербайджане в сентябре продано 3 045 международных страховых полисов "Зеленая карта"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В сентябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", заключено 3 045 договоров международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 1 719 из них составили договора, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 235 – в Россию, Молдавию и Украину и 91 – во все страны-участницы системы "Зеленая карта" (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам, за отчетный период составила 211 174 манатов. 2 445 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 313 – грузовым автомобилям, 267 – прицепам, 18 – автобусам и 2 – мотоциклам.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, “AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan Industry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.