В Азербайджане в рамках системы "Зеленая карта" услуги оказывают 10 страховых компаний

В Азербайджане в рамках системы "Зеленая карта" услуги оказывают 10 страховых компаний.

В Азербайджане услуги в рамках системы "Зеленая карта" предоставляют 10 страховых компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС).

Страховыми компаниями-участниками Бюро обязательного страхования по виду страхования "Зеленая карта" являются: ОАО “AtaSığorta”, ОАО “Atəşgah Sığorta”, ОАО “Azərbaycan Sənaye Sığorta”, ОАО “Azərbaycan Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti”, ОАО “Bakı Sığorta”, ОАО “Meqa Sığorta”, ОАО “Naxçıvansığorta”, ОАО “Paşa Sığorta”, ОАО ”Qala Sığorta“, ОАО ”Xalq Sığorta".

Напомним, что с 2016 года Бюро обязательного страхования осуществляет функции Национального бюро грин-карт, входящего в совет международных бюро. Бюро представляет Азербайджан в международной системе зеленых карт, выступая в качестве координирующей, специализированной организации по системе "Зеленая карта".