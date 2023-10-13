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В Азербайджане в рамках механизма возврата НДС потребителям возвращено 113 млн манатов

В Азербайджане в рамках механизма возврата НДС потребителям возвращено 113 млн манатов В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в рамках механизма возврата НДС потребителям возвращено 112,6 млн манатов.
Финансы
13 октября 2023 г. 15:44
В Азербайджане в рамках механизма возврата НДС потребителям возвращено 113 млн манатов

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане в рамках механизма возврата НДС потребителям возвращено 112,6 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, в настоящее время на электронном портале edvgerial зарегистрированы около 2,4 млн пользователей. С момента реализации проекта до 1 октября текущего года потребителям, зарегистрированным на портале, было возвращено 474,1 млн манатов НДС по более чем 1,2 млрд кассовых чеков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il istehlakçılara 113 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılıb

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