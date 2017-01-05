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    В Азербайджане в прошлом месяце 114 человек получили ипотечный кредит по гослинии

    Общая сумма кредитов составила 7 074,1 тыс. манатов© Courtesy İmage

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ За первый месяц после смены организационно-правовой формы на открытое акционерное общество Ипотечный фонд при Центробанке Азербайджана выдал ипотечный кредит по гослинии 114 лицам. Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

    По информации, им выделен кредит на сумму 7 074,1 тыс. манатов или 62,1 тыс. манатов на человека. Таким образом, долговой портфель Ипотечного фонда достиг 737 876,8 тыс. манатов, число заемщиков - 18 111 человек. 

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