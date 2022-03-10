В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано ценных бумаг на 9 млрд манатов

В 2021 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел государственную регистрацию инвестиционных ценных бумаг на сумму 9,3 млрд манатов.

В 2021 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел государственную регистрацию инвестиционных ценных бумаг на сумму 9,3 млрд манатов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2021 год.

Из них 1,9 млрд манатов пришлось на выпуск 59 корпоративных облигаций, 0,7 млрд манатов - 138 акций, 6,7 млрд манатов- государственных ценных бумаг, в том числе 4,8 млрд манатов - ноты ЦБА, 1,9 млрд манатов - облигации Минфина.

В прошлом году утверждено 20 проспектов эмиссии на общую сумму 0,5 млрд манатов по публичному предложению корпоративных ценных бумаг.