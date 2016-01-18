​В Азербайджане в прошлом году учреждено 6 266 юридических лиц

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2015 году учреждено 6 266 юридических лиц (в том числе, представительств и филиалов).

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, 53,8% новых юридических лиц зарегистрировано в Баку, 11,9% - Аранском, 10,8% - Лянкяранском, 8,1% - Абшеронском, 5,4% - Гянджа-Газахском экономическом районах, остальные - в других регионах.

Кроме того, в прошлом году в налоговых органах страны прошли регистрацию 70 974 физических лиц. Большинство из них зарегистрировано в Баку, Аранском, Гянджа-Газахском, Абшеронском, Лянкяранском, Шеки-Закатальском и Губа-Хачмазском экономическом районах.