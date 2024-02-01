В Азербайджане в прошлом году принято 139 новых госстандартов

В 2023 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял 139 новых государственных стандартов.

В 2023 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял 139 новых государственных стандартов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

67 из них приняты в аграрно-продовольственной сфере, 15 - в сфере тяжелой промышленности-машиностроения, 12 - нефтехимической промышленности, 11 - строительных материалов, 8 - экологии, 7 - электротехники, информационных технологий и телекоммуникаций, 4 - косметики, 3 - драгоценных металлов и камней, 4 - медицины, 3 - организационно-методической сфере, 2 - легкой промышленности, 1 - мебельной промышленности, 1 - систем управления и 1 - энергетики.

Кроме того, за отчетный период проведены периодические проверки или внесены изменения в 87 государственных стандартов, ликвидированы 86 государственных стандартов.