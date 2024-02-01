О нас

В Азербайджане в прошлом году принято 139 новых госстандартов

В Азербайджане в прошлом году принято 139 новых госстандартов В 2023 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял 139 новых государственных стандартов.
Финансы
1 февраля 2024 г. 14:11
В Азербайджане в прошлом году принято 139 новых госстандартов

В 2023 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял 139 новых государственных стандартов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

67 из них приняты в аграрно-продовольственной сфере, 15 - в сфере тяжелой промышленности-машиностроения, 12 - нефтехимической промышленности, 11 - строительных материалов, 8 - экологии, 7 - электротехники, информационных технологий и телекоммуникаций, 4 - косметики, 3 - драгоценных металлов и камней, 4 - медицины, 3 - организационно-методической сфере, 2 - легкой промышленности, 1 - мебельной промышленности, 1 - систем управления и 1 - энергетики.

Кроме того, за отчетный период проведены периодические проверки или внесены изменения в 87 государственных стандартов, ликвидированы 86 государственных стандартов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 139 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Самое важное

Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi