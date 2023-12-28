В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"

В праздничные дни – с 31 декабря по 6 января в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

В праздничные дни – с 31 декабря по 6 января в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни, будет работать 101 точка обмена валюты 14 банков (в том числе семь точек продаж трех банков в круглосуточном режиме).

В 74 филиалах ООО "Азерпочт" клиентов будут обслуживать пять обменных пунктов валюты, имеющих лицензию на обмен валюты (в том числе один в круглосуточном режиме).

Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по следующим ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/f7b4a989136a7fd43f454d983.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/d70bbd7910741158cd26ab1d1.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/f535af838fa85bd71c2b988d9.pdf