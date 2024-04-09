В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"

В праздничные дни с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

В праздничные дни с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни, в общей сложности 17 банков имеющие 126 точек продаж (в том числе 3 точки продаж в 3 банках в 24-часовом режиме), 68 отделений "Азерпочт", 5 обменных пунктов, получивших лицензию на обмен валюты будут обслуживать клиентов (в том числе в 24-часовом режиме).

Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по следующим ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/3b3aeb3e1ef61ca1c86aec167.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/c0b0ae4c35422b6b79d86a1f4.pdf