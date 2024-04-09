О нас

В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"

В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт" В праздничные дни с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Финансы
9 апреля 2024 г. 11:10
В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и Азерпочт

В праздничные дни с 10 по 14 апреля в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни, в общей сложности 17 банков имеющие 126 точек продаж (в том числе 3 точки продаж в 3 банках в 24-часовом режиме), 68 отделений "Азерпочт", 5 обменных пунктов, получивших лицензию на обмен валюты будут обслуживать клиентов (в том числе в 24-часовом режиме).

Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по следующим ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/3b3aeb3e1ef61ca1c86aec167.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/c0b0ae4c35422b6b79d86a1f4.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/f92afe9000f421688adadd472.pdf

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində banklar və “Azərpoçt” fəaliyyət göstərəcək

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi