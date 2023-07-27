В Азербайджане в первом полугодии оштрафованы 22 должностных лица

В первом полугодии текущего года Государственная служба финансового контроля Министерства финансов оштрафовала 22 должностных лица на сумму 20,4 тыс. манатов за совершенные административные проступки.

В первом полугодии текущего года Государственная служба финансового контроля Министерства финансов оштрафовала 22 должностных лица на сумму 20,4 тыс. манатов за совершенные административные проступки.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, взысканные штрафы были перечислены в госбюджет.

Составлены протоколы в отношении должностных лиц, допустивших недочеты, которые были выявлены в ходе контрольных мероприятий Госслужбы (за исключением 1 контрольного мероприятия, переданного в Генеральную прокуратуру). В соответствии со статьям 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана взысканы штрафы.