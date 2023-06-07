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В Азербайджане в первом квартале аккредитацию прошли 19 организаций по оценке соответствий

В Азербайджане в первом квартале аккредитацию прошли 19 организаций по оценке соответствий В первом квартале этого года Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела аккредитацию 19 структур, оценивающих соответствие требованиям в Азербайджане.
Финансы
7 июня 2023 г. 10:25
В Азербайджане в первом квартале аккредитацию прошли 19 организаций по оценке соответствий

В первом квартале этого года Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела аккредитацию 19 структур, оценивающих соответствие требованиям в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Государственной службы Мамед Аббасбейли на своем аккаунте в Twitter.

По его словам, 5 из них - это калибровочные лаборатории, 12 - испытательные лаборатории, а 2 - органы, оказывающие инспекционные услуги.

"Совершенствование системы аккредитации в стране позволяет защитить рынок от опасных товаров, организовать качественные услуги, увеличить экспорт и развивать предпринимательство”, - отметил М.Аббасбейли.

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