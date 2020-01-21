В Азербайджане в основной капитал направлено более 4 млрд манатов в декабре

В 2019 году в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 17 184,3 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 65,4% израсходовано на строительно-монтажные работы.

На декабрь пришлось 4 397,6 млн манатов инвестиций в основной капитал.

В структуре общих инвестиций 66,3% пришлось на строительство производственных объектов, 25,8% - объекты сферы услуг, 7,9% - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 69,8% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 52%, бюджетных средств – 28,3%, банковских кредитов – 12%, личных средств населения – 5,7%, средств внебюджетных фондов – 1,2%, прочих средств – 0,8%.