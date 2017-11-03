В Азербайджане в октябре зарегистрировано 96 040 электронных договоров ОСАГО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) зарегистрировано 96 040 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 14 199 из них составили договоры обязательного страхования, заключенные в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию за границей и въехавших на территорию Азербайджана с целью транзита.

Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключенным договорам за указанный период составила 7 635 989 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 21% и 16% соответственно.

Отметим, что с 1 ноября прошлого года договоры ОСАГО в стране регистрируются исключительно в форме электронного документа.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров ОСАГО (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.