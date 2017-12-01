В Азербайджане в ноябре продано 2 674 международных страховых полиса "Зеленая карта"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", заключено 2 674 договора международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 1 352 из них составили договоры, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 278 – в Россию, Молдову и Украину и 44 – во все страны-участницы системы "Зеленая карта" (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам, за отчетный период составила 184 240 манатов. 2 063 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 309 – грузовым автомобилям, 281 – прицепам, 20 – автобусам, 1 – по мотоциклу.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan Industry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance).

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.