В Азербайджане в I полугодии доля банков из топ-3 по кредитному портфелю выросла до 53,8%

Банковский сектор Азербайджана характеризируется низким и средним уровнем концентрации.

Банковский сектор Азербайджана характеризируется низким и средним уровнем концентрации.

Как сообщает Report, такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2024 года.

Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана, используемого в международной практике для оценки уровня концентрации банковского сектора, по кредитному портфелю банков за I-ое полугодие 2024 года он составил 1196 (низкий уровень концентрации, по итогам 2023 года - 1147), депозитному портфелю – 1604 (средний уровень, по итогам 2023 года - 1589), активам - 1484 (низкий уровень, по итогам 2023 года - 1504).

"Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации. В целом, уровень концентрации в банковском секторе в январе-июне текущего года не сильно изменился", - подчеркивает ЦБ.

При этом ЦБ отмечает рост в январе-июне рыночной доли банков из топ-3 по кредитному портфелю. В частности, их доля выросла на 1.4 п.п. - до 53,8% (в 2023 году рост на 4 п.п.).