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В Азербайджане в фонд аренды жилья добавлено еще 268 квартир

В Азербайджане в фонд аренды жилья добавлено еще 268 квартир Ипотечно-кредитный и гарантийный фонд (ИКГФ) добавил в жилищный фонд аренды жилья с правом выкупа еще 268 полностью отремонтированных квартир в Абшеронском районе.
Финансы
4 сентября 2023 г. 18:12
В Азербайджане в фонд аренды жилья добавлено еще 268 квартир

Ипотечно-кредитный и гарантийный фонд (ИКГФ) добавил в жилищный фонд аренды жилья с правом выкупа еще 268 полностью отремонтированных квартир в Абшеронском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Отмечается, что из них 234 одно- и двухкомнатные квартиры находятся в жилом комплексе на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай в Абшеронском районе, а 34 двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры - в комплексе, расположенном на улице Сурхая Ночуева в поселке Гарачухур Сураханского района.

Новые квартиры будут доступны для выбора через Электронную систему ипотеки и кредитных гарантий (EİKZS) с 14 сентября 2023 года.

Отметим, что на данный момент договор аренды заключен с 3 913 гражданами в рамках механизма аренды с правом выкупа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 268 mənzil əlavə olunub

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